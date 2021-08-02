В Житомире Богунский районный суд продлил меру пресечения «житомирском стрелку» Анатолию Захаренко, которого обвиняют в убийстве семи человек в мае 2020 года. Мужчина будет находиться под стражей.

Об этом пишет Обозреватель.

На прошлом заседании говорилось, что в этот раз суд готовится вынести окончательное решение по делу. Однако произошла смена коллегии судей. Поэтому в этот раз на заседании рассматривался вопрос только о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сторона защиты по-прежнему настаивает, что в день убийства Захаренко действовал в рамках самообороны. Напомним, массовый расстрел рыбаков произошел ночью 22 мая в Житомирской области — неподалеку от села Новоселица Попельнянского района. Трагедия произошла после ссоры, которая вспыхнула после совместного употребления алкогольных напитков.

Компания киевлян намеревалась порыбачить. Всего было 9 человек, включая арендатора ставка. После распития спиртных напитков 6 рыбаков легли спать в сарайчике на берега пруда. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. В какой-то момент компания перессорилась, арендатор ставка, профессиональный охотник, схватил гладкоствольное охотничье ружье марки «ИЖ» и начал расстреливать людей. Сначала он убил тех, кто был непосредственно с ним рядом, затем пошел расстреливать тех, кто спал.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июня в селе Грубское Житомирской области неизвестный расстрелял семейную пару.