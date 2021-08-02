Курс доллара на межбанке в продаже 2 августа 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,92 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8500 — 26,8700 грн / доллар, евро 31,9004 — 31,9215 грн / евро, российский рубль 0,3685-0,3689 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 30 июля 2021 закрылись в диапазоне: 26,7800 — 26,8000 грн / доллар, евро 31,8173 — 31,8410 грн / евро, российский рубль 0,3671 — 0,3675 грн / рубль . курс НБУ Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлено на таком уровне: 26,8444 гривен за 1 доллар (+0,0276 грн). При этом курс доллара на 2 августа составляет 26,8168 гривен за 1 доллар.