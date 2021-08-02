По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Как сообщает Mukachevo.net, в Ужгороде в результате непогоды пострадал водитель автомобиля. Произошло это из-за упавшего на машину дерева – стекло разбилось и мужчина получил рваные раны правой кисти.

Также в Ужгороде гроза обесточила водозабор Минай (его работа уже восстановлена).

Непогода затронула также село Янош Береговского района – там ураган повалил деревья, а оборванный электропровод упал на грузовик с бензином, пишет Kárpátalja.

Местный житель Сергей Комзей добавил, что на улице Кинижи в Берегово поваленные деревья перекрыли движение. На улице Мукачевской во время ливня снесло крышу из магазина плитки.

Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.