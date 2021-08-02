За минувшие сутки, 1 августа, боевики четыре раза нарушили режим «тишины» на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Возле Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Как сообщалось ранее, за время перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021) погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения — смертей стало в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

Российские наемники на Донбассе обустраивают новые огневые позиции. В частности, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях.