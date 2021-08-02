На Олимпийских Играх в Токио впервые усыпили лошади из-за травмы. Усыпили лошади швейцарского жокея Робина Годеля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram. Он отметил, что конь получил травму незадолго до финиша. Необратимость повреждения заставила ветеринаров усыпить животное, добавил он. "С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной смерти моего дорогого Jet Set-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио", — написал Годелье. По итогам командного троеборья швейцарские спортсмены показали 10-й результат, а в индивидуальных соревнованиях Годелье показал 14-й результат. На Олимпиаде усыпления лошади, получившей травму, произошло впервые.