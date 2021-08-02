Джинсовые шорты-бермуды стали одними из самых актуальных летом 2021. Они полюбились многим блоггерам — и все стильные девушки бросились искать себе такие же. Стилист Файила Кадырова в своем блоге в Instagram подчеркнула, что актуальная можель 2021 сильно отличается от тех, что были на волне в нулевых. Бермуды были очень модны в нулевых. Но умоляю, не спешите доставать старые версии! Их время убежал. Если раньше на джинсовых бермудах были подворот, то сейчас в тренде — необработанный край или бахрома.

Бермуды очень полюбили блогеры и инфлюенсеры (фото: instagram.com/tania.ayuso) Как носить бермуды в 2021 На мой взгляд, бермуды в паре с шортами-трапецией (удлиненная версия) — сами моделируют и корректируют фигуру. Во-первых, длина шорт позволяет прикрыть активную часть бедра в самой широкой ее части, а вместе с ней и целлюлит (если такая опция нужна). Во-вторых, ноги в таких шортиках (при условии сохранения воздуха между телом и денимом) выглядят стройнее. В-третьих, сама длина шорт очень комфортная и приемлемая для города. Ну и в-четвертых, старым, но любимым джинсам можно дать вторую жизнь. Мюли, сабо и вьетнамки: стилист показала самые модные шлепанцы лета 2021 Бермуды: примеры лугов на каждый день С пиджаком С топом и рубашкой С каблуками Удлиненные пиджаки и куртки С футболками С кожаными пиджаками

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