В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 2 августа — местами прогнозируются грозы и шквалы.

Днем в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 2 августа в восточных, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха 23-25 градусов на западе, в центре и на севере до 31, на востоке и юге 31-36 градусов.

Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.