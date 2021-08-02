Полиция Мариуполя открыла уголовное производство в отношении стрельбы в селе Чермалык. В результате инцидента 18-летняя девушка получила пулевое ранение. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб полиции Мариуполя. Согласно данным следствия, 1 августа, в 23:51 в селе Чермалык, 46-летний мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в результате словесного конфликта с местными жителями. Одна из пуль задела ногу 18-летней девушки. "Установлено жителя Кировоградской области, который открыл стрельбу. Девушку, которая получила повреждения ноги доставили в медицинское учреждение", — сообщает пресс служба. Стоит отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 7 лет.