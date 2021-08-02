Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июне 2021 составила 30077000000 гривен. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (23790 млрд гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ). По данным НБУ, доходы банков за январь-июнь 2021 составили 124 134 000 000 гривен, тогда годом ранее — 128,620 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3054000000 гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 17818000000 гривен прибыли. Расходы банков за январь-июнь 2021 составили 94057000000 гривен, тогда в январе-июне прошлого года — 104,830 млрд гривен. Напомнив, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41296000000 гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58356000000 гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из роста отчислений в резервы. Отметим, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте прошлого года.