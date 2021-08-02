Верховная Рада соберется 24 августа на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета Дмитрий Разумков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко. "24 августа в 13:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Независимости Украины", — написал Гончаренко. Ранее президент Владимир Зеленский представил план празднования Дня Независимости Украины. Напомним, на реализацию Плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины планируется потратить 5400000000 гривен.