Жители "ЛДНР" рискуют стать "подопытными кроликами", вакцинуючись российским препаратом от коронавируса "Спутник Лайт". Эта вакцина не получила одобрения Европейского агентства лекарств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. "Жители так называемой" ЛДНР "могут стать банальными подопытными кроликами для российских фармацевтов, испытывают на них новый вариант своей вакцины" Спутник Лайт ", прежде чем предлагать ее россиянам", — отметили в разведке. Там напомнили, что "Спутник Лайт" сделан на основе двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая имеет множество побочных эффектов. "Возникает вопрос: сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный вариант? Их число, скорее всего, гораздо выше", — предупредили в Минобороны. Отмечается, что "Спутник Лайт" не получил одобрения EMA и ВОЗ. "Это имеет огромное значение для распространения вакцин в рамках глобальной инициативы по вакцин от коронавируса, которая обеспечивает препаратом бедные страны", — уточнили в разведке. В Минобороны обратили внимание, что испытав на жителях "ЛНР" и "ДНР" свою вакцину "Спутник Лайт", Россия не несет никакой ответственности за смерть или болезнь людей. В то время как за применение сомнительного препарата на российских гражданах ответственность понесут фармацевты РФ. "Сколько людей убьют эту вакцину — никто не узнает", — резюмировали в разведке. Напомним, в начале июля Словакия продала России партию вакцины от коронавируса "Спутник V", закупленную в марте 2021 года. Причиной стал отказ жителей страны вакцинироваться российским препаратом.