После разрешения продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключили 3277 земельных договоров. По состоянию на 1 августа площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5927,1 га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Больше всего земли продали в Полтавской (845,7 га), Харьковской (658,8 га) и Кировоградской областях (537,6 га).

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко обнародовал список документов, которые необходимы для продажи земли.

Как сообщалось ранее, решить вопрос, продавать ли землю иностранцам, должны сами украинцы в ходе референдума. Опросы уже показывают, что украинцы не поддерживают идею предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. 79% опрошенных выступают против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли.