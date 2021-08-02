Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить перечень государственных предприятий для приватизации в 2022-2023 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал премьера. "Есть также уже планировать следующие шаги. Поэтому дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", — написал он. Шмыгаль сообщил, что большая приватизация стартует в Украине уже в этом месяце. "Подготовку к аукционам обсудили на совещании с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком и министром Кабинета министров Олег Немчинов", — рассказал Шмыгаль. Он напомнил, что по итогам 2020 доходы от приватизации составили 2250000000 грн. "В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет", — добавил Шмыгаль. Напомним, по данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинский. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручение Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются ответить.