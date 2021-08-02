После заседания Совета нацбезопасности и обороны, на котором правительства поручили провести кадровую перезагрузки в "Укрзализныце", руководство компании, в том числе так называемый бэк-офис, может стать объектом уголовных производств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo. Как сообщалось ранее, в состав так называемого бэк-офиса, могут входить бывший глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, его экс-советник Денис Жегалов, а также Дмитрий Абрамович, который при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклию занимал должность первого заместителя министра, ответственного за УЗ. Также в работе "бэк-офиса" участвует Денис Пугач, ранее на таких же условиях работал в Государственной продовольственно-зерновой корпорации. По данным РБК-Украина, значительное влияние на руководство УЗ также Игорь Купранець, бывший заместитель председателя Нацполиции и бывший экс-директор департамента защиты экономики. После пятничного решения от руководства УЗ якобы поступила команда начинать уничтожение документальных следов работы "теневого" офиса, в частности, электронной переписки, логистических журналов и так далее. Издание также добавляет, что в материалах СБУ прямо указаны злоупотребления и схемы, которые в спецслужбе считают наиболее опасными. В первую очередь, речь идет о схемах, связанные с госзакупками. Основные злоупотребления касаются поставок запчастей и оборудования ненадлежащего качества или вовсе неизвестного происхождения. Тормозные колодки, элементы верхнего строения пути, компоненты силовых агрегатов тепловозов, элементы интерьеров пригородных поездов — это только часть коррупционных закупок, на которые указывают в спецслужбе как на наиболее вопиющие. Еще одно направление расследований касается махинаций в финансовой сфере. УЗ уже давно находится в долговой яме (СБУ приводит цифру в 36 млрд грн. Кредитной нагрузки), в некоторые месяцы займа приходится брать просто на выплату заработной платы. Кроме того, объектом внимания спецслужб также может стать заговор с кредиторами УЗ относительно злоупотреблений при выдаче и распределении средств кредитов на развитие инфраструктуры компании. Напомним, в пятницу Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) инициировал введение временного управления в АО "Укрзалиныци". Это связано с критическим состоянием УЗ, которое угрожает нацбезопасности.