Ситуация с COVID-19 в Украине пока не внушает страха, но вероятность резкого роста заболеваемости высокая.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Глава профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий также считает, что в стране будет рост заболеваемости. Есть два прогноза, от которых отталкиваются власти:

оптимистический (всплеск заболеваемости может произойти во второй половине сентября),

пессимистический (во второй половине августа).

В Киевской школе экономики считают, что достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа.

«Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск», — объяснил Ганиченко.

При этом, как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, дополнительные ограничения внутри Украины Кабмин пока не планирует вводить. Хотя уже известно, что работу школ запретят, если регион выпадет из «зеленой» зоны и в учреждении будут привиты меньше 80% сотрудников.

Как сообщалось ранее, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сравнил штамм коронавируса Дельта с ветряной оспой. Ученые сравнили степень заразности. Оказалось, что новая вариация COVID-19 может вызвать более тяжелое течение заболевания. Напомним, в Кропивницком появятся передвижные мобильные пункты вакцинации от COVID-19 — с 30 июля прививку можно будет получить в троллейбусах.