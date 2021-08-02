В Украине меняют правила въезда в страну. Новые и более жесткие требования вступят в силу с 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Борисполь».

Так, для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Что меняется 5 августа:

Для иностранцев обязательным будет самоизоляция в течение 10 дней (кроме лиц до 18 лет и других категорий иностранцев, определенных постановлением правительства).

Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. Иностранец должен установить приложение «Вдома». Его самоизоляция не начнется или прекратится в случае получения отрицательного теста (ПЦР или экспресс). При отказе или невозможности установить приложение иностранцу не разрешат въезд на территорию Украины.

Самоизоляция не нужна иностранцам со страховым полисом и документом, подтверждающим полную вакцинацию.

Гражданам Украины, которые возвращаются на родину, также нужно пойти на 10-ти дневную самоизоляцию. Она не нужна тем, кто имеет на руках справку о полной вакцинации, или выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины. Граждане Украины, не достигшие 18-летнего возраста и украинцы, которые выехали за границу до 4 августа, не подлежат самоизоляции.

Самоизоляция начинается через 72 часа после пересечения границы. Она не нужна или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.

Для всех невакцинированных лиц, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, независимо от гражданства, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не подлежит прекращению ни при каких условиях.

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