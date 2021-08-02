В Украине сегодня присутствует большая проблема разъяснительной работы по вакцинации от коронавируса среди критических групп населения. Кроме того, осенью нас может ждать "кризис госпитализированы". Такое мнение высказала экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя темпы и результаты вакцинации в Украине на канале LIVE. "Когда мы говорим об экстренной вакцинации, мы должны понимать, куда обратить внимание в первую очередь. Сегодня у нас спущены в регионы определенные нормативы по вакцинации, которые накручиваются туристическими вакцинациями — теми, кто хочет прививаться, чтобы уехать. Нет требования, сколько должен быть из этого количества планового вакцинированы населения пожилых людей, критических групп населения. Есть правильно расставленных приоритетов ", — сказала в эфире экс-руководительница МОЗ. В Украине готовят ограничения для невакцинированных: касаться школ и транспорта По ее мнению, именно такой подход может привести к кризису госпитализированы осенью. "На сегодняшний день в Израиле и США, где люди давно начали вакцинацию, есть определенный срез заболеваемости, но более чем в 99% это легкая форма течения болезни. У нас вроде растет вакцинация, но в первую очередь не тех, кого нужно. Поэтому мы осенью увидим ужасную картину, когда мы будем на равных с другими странами по количеству больных, но по уровню госпитализации у нас будет гораздо хуже ситуация ", — отметила Скалецкая Также она спрогнозировала, которых следующих шагов можно ожидать от Минздрава. "Массовая обязательность вакцинации должно быть последним шагом власти, но для определенных профессий, для выполнения определенной работы у нас допускается установление дополнительных профилактических прививок в случае необходимости для пресечения распространения инфекционных заболеваний. Поэтому такого решения от главного санитарного врача и от Минздрава мы можем ожидать в ближайшее время ", — резюмировала эксперт. Напомним, что ученые выяснили еще одно следствие коронавируса, который провоцирует смертельной болезни. Читайте также о том, в какие страны могут улететь полностью привиты украинцы.