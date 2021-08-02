Синоптики прогнозируют на август жаркую и сухую погоду.

Об этом говорится в материале Сегодня.

Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что третий месяц будет сухим и довольно жарким. Хотя в первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше. К середине месяца, по его словам, днем может быть под 40 градусов при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго «запахнет осенью», температура на 2-3 дня резко снизится до 20-22 градусов под воздействием холодного антициклона.

Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов – и лето на этом закончится.

С ним согласны и синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Директор центра Николай Кульбида говорит, что температура в августе будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Кульбида уточнил, что это новая норма, по итогам наблюдений за 30-летний период с 1991 по 2020 год, она выше, чем предыдущая норма, с 1981 по 1990 год.

Средняя месячная температура в августе предполагается 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов, это столько же, сколько было в июле, который считается самым жарким месяцем лета.

«Количество дней с высокой температурой воздуха, это +30 и более градусов будет очень большим, причем независимо от региона, – говорит Николай Кульбида. – Вероятнее всего, что прохладнее будет на западе, а в остальных регионах возможно до 20 жарких дней, а на юге – почти весь месяц окажется очень жарким и сухим. При этом не приходится ожидать, что Украину продолжат заливать дожди, период сильных дождей прошел».

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что август в большинстве регионов будет жарким и сухим. Но погода в западных областях будет заметно отличаться от погоды на остальной территории страны — там не так жарко и дождей будет заметно больше.

Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.

