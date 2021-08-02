Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что готов перейти к контрнаступлению, если «Киев не оставит намерений силового разрешения конфликта в Донбассе».

Его цитирует РИА Новости:

«Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода».

Накануне главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил о пересмотре границ Украины из-за языкового закона.

Так называемые «республики» Донбасса пока не планируют «объединяться». Соответствующее заявление сделал главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.