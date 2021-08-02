В Киеве пропал глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов, сегодня, 2 августа. Как сообщается, мужчина вышел, предположительно, на пробежку и не вернулся. Дома не обнаружено его спортивных вещей.

С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно, сообщает Белорусский Дом в Украине.

С того момента Виталий Шишов на связь не выходил. Где он находится на данный момент — неизвестно.

О его пропаже уже уведомили полицию. Также на место выехал кинолог, ведутся поиски.

В Белорусском доме в Украине просят всех желающих помочь с поисками пропавшего Виталия Шишкова подъезжать под адресу Киев, ул. Бударина 3г.

Белорусский дом в Украине — некоммерческая общественная организация. На сайте Белдома указывается, что организация создана для помощи гражданам Беларуси и всем пострадавшим от «режима Александра Лукашенко» в Украине. Белдом предоставляет помощь с поиском съемного жилья, легализацией белорусов в Украине, трудоустройством и прочее.

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