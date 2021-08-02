Цены на газ в Украине могут быть ниже, если страна из импортера превратится в экспортера, но для этого нужно, чтобы в стране было больше собственного газа.

Такое заявление в интервью «Радио Свобода» сделал глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, стоимость газа может составлять 11-12 гривен за кубометр, а не 15, как сейчас:

«Для этого нужно экспортировать газ, а не импортировать. А для этого надо, чтобы либо в Украине было больше собственного газа, который мы потребляем, собственной добычи, или газ через Украину заходил и затем шел в Европу».

https://www.youtube.com/watch?v=00C5Ul0rdIM&t=1462s

Как сообщалось ранее, в III квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления. Такое повышение добавит 0,3 п.п. в индекс потребительских цен (ИПЦ).

Коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина. Украинцы, несмотря на то, что карантин в Украине еще не закончился, начали получать квитанции со штрафными санкциями.

