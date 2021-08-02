В Польше обнаружили, что в 2020-м почти 15% украинцев, которые работали в этой стране, не имели контракта. В целом среди нелегально работающих сотрудников украинцы составляют 85% (2388 из 2817).

Больше всего нелегальных сотрудников было в Нижнесилезском воеводстве. Там каждый четвертый (25%) работал нелегально. В Любушском воеводстве – 22%, а в Силезском – 21%. Об этом свидетельствует проверка Национальной инспекции труда.

Также, среди прочих нарушений были зафиксированы: превышение сверхурочных часов, заключения гражданско-правовых договоров вместо трудового, другой от задекларированного работодатель, допуск к работе без надлежащих медицинских осмотров и инструктажей по охране труда, а также отсутствие зарплаты.

Отметим, каждый четвертый иммигрант в Польше (26%) занялся работой в отрасли строительства, а каждый пятый (20%) работал в промышленности. Также 19% работали в админуслугах и вспомогательной деятельности.

Ранее мы рассказывали, как заробитчанам в Польше приходится терпеть унижения, отсутствие медицинской помощи ради зарплаты в 8 тысяч гривен.

Также стало известно, что украинцы в Польше в среднем зарабатывают 18-30 тысяч гривен (все зависимости от того, сколько часов они работают — 8 или 12 часов ежедневно).