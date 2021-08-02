Городской суд Йошкар-Олы (Россия) признал гражданина Украины виновным в "попытке контрабанды" деталей российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. По данным ФСБ России, украинец работал на спецслужбы Украины и "попытался организовать контрабанду" головок самонаведения российских ЗРК. При этом силовики утверждают, что мужчину задержали с поличным. Также в ФСБ заявили, что в украинском были изъяты документы, подтверждающие его связь со Службой безопасности Украины (СБУ). В итоге суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) УК РФ. Суд приговорил украинском до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. Напомним, на прошлой неделе Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима приговорил граждан России и Армении по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Украины.