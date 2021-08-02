В Краснодарском крае России на Кубани после вакцинации препаратом ЭпиВакКорона («Вектор») умерла семья, а ребенок остался сиротой.

Об этом пишет Сибкрай. Информация распространился из родительного чата в WhatsApp. В сообщении говорилось, что у ученицы шестого класса школы № 61 в хуторе Ленина умерли родители и бабушка, а дедушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Классный руководитель попросила оказать помощь семье девочки.

СМИ сообщили, что люди умерли после вакцинации. Якобы четверо человек вакцинировались в один день. Затем они по очереди скончались 16, 23 и 26 июля. Родитель одного из детей этой же школы рассказал, что семья сделала прививку вакциной «ЭпиВакКорона» 29 июня, а через неделю у них поднялась температура.

Журналисты связались с представителем школьного совета, которая организовала сбор средств. Она подтвердила, что у девочки умерли родители и бабушка и сейчас ей нужна помощь. Девочка сейчас живет с тетей, которая оформила опекунство. О смерти дедушки пока ничего неизвестно, по последним данным, он находится в реанимации.

Росздравнадзор России 30 июля заявил, что начал проверку этой информации. При этом некоторые родители отмечают, что никто не даст заключение, что смерть наступила из-за прививки. Они говорят, что пара была на диализе, также в семье был сахарный диабет.

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