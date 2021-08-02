Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором говорится о лабораторном происхождении COVID-19. Об этом сообщает Fox News.

«Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября», — говорится в отчете республиканца.

В документе говорится, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. При этом, возможно, были проблемы с безопасностью, ведь летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.

Отметим, в июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

Как сообщалось ранее, Украина может ввести ряд ограничений для граждан, которые по работе контактируют с большим количеством людей, но при этом отказываются вакцинироваться.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сравнил штамм коронавируса Дельта с ветряной оспой. Ученые сравнили степень заразности. Оказалось, что новая вариация COVID-19 может вызвать более тяжелое течение заболевания.