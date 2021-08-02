В Сумах мужчина незаконно удерживал 18-летнюю девушку в машине в течение пяти часов и насиловал ее.

Об этом сообщает Национальная полиция области.

Сообщается, что злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девушки и изнасиловал ее на берегу реки. Затем он затащил ее на заднее сидение автомобиля и катался с ней по городу. Спустя несколько часов он заехал в лес, где снова изнасиловал жертву.

Девушка обратилась в полицию. Следователи задержали 36-летнего жителя областного центра, который ранее был судим. Ему предъявили обвинение по двум статьям: ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека», ч. 2 ст. 152 «Изнасилование».

Как сообщалось ранее, полиция сообщила о подозрении еще одному фигуранту дела об изнасиловании и смерти 16-летней Марии Бондаренко в селе Бреусовка Полтавской области. О подозрении было объявлено 17-летней подруге Маши, которую обвиняют в «неоказании помощи». Напомним, 30 апреля местные жители нашли тело девушки на обочине дороги. Экспертиза показала, что Мария скончалась в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. При этом девушка была изнасилована.

Мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области, покончил с собой в следственном изоляторе.