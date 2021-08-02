Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра, 3 августа — во многих областях ожидается похолодание.

По ее словам, воздух завтра прогреется до 25-28 градусов. На западе 22-27 градусов, на востоке и юге до 33 градусов.

Дожди с грозами ожидаются на юго-востоке и востоке страны. Также местами ожидаются дожди и в Карпатах. На остальной территории Украины сухая погода.

В Киеве 3 августа температура воздуха снизится до 25-26 градусов. Дожди завтра маловероятны.

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.