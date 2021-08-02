На фоне аномальной жары в Греции, в стране призвали граждан добровольно экономить электроэнергию. -За большой нагрузки на энергосистему, вероятный риск ее отключения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ekathimerini. Премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая перед журналистами, заявил, что правительство страны пока принял необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить обесточиванию в стране. Впрочем, чиновник призвал местных жителей выключать свет и использовать термостаты, чтобы снизить нагрузку на энергосистему Греции. Соответствующая просьба обусловлено тем, что в понедельник, в отдельных регионах страны прогнозировалось повышение температура до 46 градусов.

Мицотакис отметил, что сейчас в стране впервые фиксируется настолько сильная жара начиная с 1987 года.