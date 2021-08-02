За выступление на чемпионате Европы 2020 сборная Украины заработала более 16 миллионов евро, часть из которых, конечно, досталась игрокам национальной команды. Как заработанные средства тратят легендарные игроки и на каких элитных курортах они восстанавливают свои силы вместе с семьями и друзьями — узнали журналисты программы "Разоблачение" на канале LIVE. В частности, в объектив камер попал один из лидеров сборной Украины, звезда донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка. Оказывается, сразу после чемпионата он с друзьями и коллегами по сборной отправился в турецкий Бодрум. Там, в одном из самых дорогих отелей, неделю в котором стоит около 200 000 гривен, Евгений отдыхал с женой.

Евгений Коноплянка с друзьями (кадр из видео) Также там "нежилась на солнышке" семья одного из героев Евро 2020 Артема Довбика. Вскоре к ним присоединился "динамовец" Илья мешкотно с девушкой Ангелиной. Однако, говорится в сюжете, кроме элитного отдыха звезды украинского футбола тратят средства и на благотворительность. Так, многие из них направляет процент от заработанных сумм на помощь больным и нуждающимся детям, а другие стремятся осуществить мечты маленьких болельщиков. Напомним, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. И мы собрали его яркие эмоции во время игр национальной дружины. Читайте о том, как живет уже экс-наставник "желто-синих" после Евро 2020.