Издание Bellingcat займется расследованием смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Мужчину нашли сегодня повешенным в одном из столичных парков. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова журналистов-расследователей Христо Грозева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В Bellingcat предполагают версию смерти Шишова была частью спецоперации спецслужб. Грозева, со своей стороны, убежден в том, что это было не самоубийство. "То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, находящихся в Украине", — отметил журналист. Грозева добавил, что Bellingcat направит все свои ресурсы на расследование смерти главы "Белорусского дома в Украине". Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности смерти Виталия Шишова, которого сегодня нашли повешенным в киевском парке.