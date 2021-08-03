Служба безопасности Украины разоблачила две масштабные схемы финансирования террористической организации "ЛНР". Злоумышленники ряд соглашений с предприятиями Российской Федерации, Беларуси и самопровозглашенной "Республики Северная Осетия". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба СБУ.

Согласно данным следствия, группа руководителей и должностных лиц возглавила захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности заключила соглашения с предприятиями России, Беларуси и самопровозглашенной "Республики Северная Осетия".

В течение почти трех лет, с октября 2016 по июль 2019 года, организаторы схемы профинансировали "ЛНР" на 18700000 рублей.

"Также СБУ задокументировала факты материального обеспечения" силового блока "" ЛНР "частной фирмой из Луганска, которая по заказу поставляла автомобили для нужд террористической организации", — отмечает пресс служба СБУ.

Организаторы схемы закуповалы транспорт на территории Российской Федерации и позже его использовали для перевозки незаконно задержанных и осужденных в Орлоя украинский.

Лишь одна поставка обогащала бюджет "ЛНР" на 7 млн рублей.

СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, причастным к финансированию пророссийской террористической организации и в ближайшее время злоумышленников будет объявлен в розыск.