Американская компания Johnson & Johnson отозвала заявку на одобрение своей вакцины от коронавируса в Индии. Причины такого решения пока не известны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Указано, что отзыв был осуществлен после того, как компания столкнулась с проблемами снабжения вакцин в Индию. Однако еще вчера Johnson & Johnson сообщала, что ведет переговоры с правительством Индии по экстренного одобрения ее вакцины. Указано, что в мае Индия отменила местные испытания препаратов, которые "хорошо себя зарекомендовали" таким образом пытаясь ускорить их внедрение. В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что была сформирована группа для взаимодействия с производителями вакцин. "Группа находится в постоянном диалоге с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson для обсуждения и решения различных вопросов, включая вопрос о возмещении убытков", — говорится в сообщении. Кроме этого Johnson & Johnson не пригласила полное одобрение своей вакцины в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в то время, как Pfizer и Moderna уже перешли к получению полного одобрения.