"Холостяк 11" Михаил Заливако и его возлюбленная Анна Богдан радуют поклонников совместными фото и видео и строят отношения вне проекта. Пара выглядит счастливо и полная планов на будущее, а также делится с поклонниками инсайтами и рассказывает новости о своей жизни. В странице Анны в Instagram запостила бэкстейдж из новых съемок пары в Киеве. На видео Михаил и его возлюбленная расположились возле мотоцикла. Михаил бесконечно нежно и с улыбкой целует любимую, которая растворилась в его объятиях. Прямая расположилась прямо на асфальте. Анна сообщила, что они с Михаилом пытаются проводить больше времени вместе и чаще заряжаться новыми совместными эмоциями. ⠀ "Считаю, что для гармоничных отношений крайне важно проводить время вместе вне дома. Мы, женщины, просто живем эмоциями … и если эти эмоции не подпитывать комплиментами, свиданиями, общим времяпрепровождением, тогда мы просто начинаем клевать мозг своим мужьям ", — поделилась наблюдениями победительница Холостяка 11. Посмотреть эту публикацию в Instagram