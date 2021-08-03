"Холостяк 11" Михаил Заливако и его возлюбленная Анна Богдан радуют поклонников совместными фото и видео и строят отношения вне проекта. Пара выглядит счастливо и полная планов на будущее, а также делится с поклонниками инсайтами и рассказывает новости о своей жизни. В странице Анны в Instagram запостила бэкстейдж из новых съемок пары в Киеве. На видео Михаил и его возлюбленная расположились возле мотоцикла. Михаил бесконечно нежно и с улыбкой целует любимую, которая растворилась в его объятиях. Прямая расположилась прямо на асфальте. Анна сообщила, что они с Михаилом пытаются проводить больше времени вместе и чаще заряжаться новыми совместными эмоциями. ⠀ "Считаю, что для гармоничных отношений крайне важно проводить время вместе вне дома. Мы, женщины, просто живем эмоциями … и если эти эмоции не подпитывать комплиментами, свиданиями, общим времяпрепровождением, тогда мы просто начинаем клевать мозг своим мужьям ", — поделилась наблюдениями победительница Холостяка 11. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Богдан / Холостяк 11 (@hannastorozhuk) Анна уточнила, что часто именно быт становиться причиной расставания пары, которые погрязли в рутине, поэтому так важно иметь общие увлечения и разделять интересное времяпрепровождение. "Совершенно не важно, сколько времени со своим партнером вы вместе, несколько месяцев или пару десятков лет! Вот не зря во множестве пар причиной расставания является" заела бытовуха "! Все просто потому, что кроме рутинной жизни вас ничего не связывает! Поэтому, мы с Мишей только и поддерживаем идею совместного проведения времени! Ведь как же круто потом делиться эмоциями и обсуждать новое увлечение! »- рассказала о личном опыте девушка. Напомним, что ранее Михаил Заливако сделал признание Анне Богдан и заявил, что никогда не испытывал подобных чувств раньше.