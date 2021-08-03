Перед своим большим сольным концертом в Киеве, который состоится 4 августа, культовый украинский музыкант Саша Чемеров представил свой совершенно новый и долгожданный сингл "Мама". Лирика песни насквозь пронизывает душу слушателя глубиной сложных и актуальных тем, закодированных в простые и понятные слова для каждого. "Я написал эту песню в Лос-Анджелесе 2016 и сразу выложил лайв-видео куплета и припева в Facebook. За несколько дней пост посмотрели более двадцати тысяч человек и распространило около трехсот." Маму "я играл вживую еще несколько раз в течение следующих двух лет и все, кто слышал песню, просили записать студийную версию. Люди начали делать каверы, почти во всех городах Украины, где играют уличные музыканты, время от времени раздается "Мама". Получилось так, что песня стала хитом в узких кругах, еще до релиза , но я хотел бы, чтобы "Маму" услышало как можно больше людей ", — комментирует артист.

Саша Чемеров (фото: пресс-служба артиста) Но эта песня не о матери, а о состоянии человека, пережившего испытание любовью и ненавистью, счастьем и предательством, о потере ощущения дома. Герой песни констатирует сложность своего выбора, обращаясь к самому родному человеку, которая привела его в этот мир. "Для меня это очень важная и личная работа, в ней зашит очень глубокий смысл, так сказать, сухие мужские слезы. И я уверен, что многим" Мама "откликнется в сердце", — добавляет Чемеров. Добавим, что уже 8 августа Чемеров сыграет эту песню вживую на фестивале "Бандерштат" в Луцке. Ранее Саша Чемеров и "Бумбокс" представили клип на свой новый чувственный хит.