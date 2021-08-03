Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Сейчас Офис президента внимательно следит за выводами полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова. "Мы внимательно следим за выводами полиции, президент обычно держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украина, чтобы они чувствовали себя в безопасности ", — заявил он. Никифоров также добавил, что если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зелинского. Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся. Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева. Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий — сокрытие умышленного убийства. В США уже заявили, что рассчитывают на полноценное и тщательное расследование причин и обстоятельств смерти Шишова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.