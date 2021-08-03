Пытаясь скрыть преступление с провалом спецоперации по задержанию "вагнеривцив", власти санкционировали совершении иного тяжкого преступления — похищения экс-судьи Николая Чауса из Молдовы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ростислава Павленко в Facebook. "Бурба — якобы был причастен к побегу Чауса из Украины в 2016 году. Это в фантазиях власти. А вот в реальности Бурба — высокопрофессиональный разведчик, главный свидетель государственной измены в высшем руководстве Украины, которая произошла в конце июля 2020 года. И предатели готовы на все , чтобы его уничтожить, если не физически, то морально, или просто за фейковых обвинениями упрятать за решетку ", — заявил Павленко. По мнению депутата, руководство Украины совершила ряд тяжких преступлений. "Только с того, что на поверхности: похищение человека (статья 146 и 146-1 УК), организация незаконного пересечения границы (статья 332); превышение полномочий, издание и выполнение должностными лицами заведомо преступных приказов (статья 426-1); неисполнение решения суда (статья 382), по которому СБУ должна была передать Чауса НАБУ через подследственность т.д. ", — добавил он. Ростислав Павленко отметил, что ситуация для украинской власти ухудшается и тем, что истину уже установили правоохранительные органы Молдовы. Он напомнил, что по официальным сообщениям Молдовы на ее территории Чауса похитили украинские дипломаты, представители военной разведки и других спецслужб. "Важно, что в Молдове полиция, прокуратура и парламентская следственная комиссия независимо друг от других пришли к одинаковым выводам, что усиливает их объективность и политическую беспристрастность", — подчеркнул Ростислав Павленко. "Разведчики и дипломаты не могли действовать по собственной инициативе, ни с того ни с сего видрядитися в Кишинев и украсть человека на территории дружественной нам страны", — резюмировал он. Напомним, по данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, сейчас Чаус находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве.