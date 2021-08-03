Размер пенсии в Украине зависит от стажа — чем он больше, тем больше государственные выплаты. При этом в Министерстве социальной политики отмечают, что максимальные выплаты должны получать люди с полным стажем — не менее 40% зарплаты. Поможет сохранить стаж в случае потери работы центр занятости, ведь если вы встали на учет, страховой стаж продолжит сохраняться.

Как отмечают Факты, даже у максимальных выплат есть свой предел — не более 18 540 тысяч гривен (максимальная пенсия, установленная на данное время). А минимальные выплаты будут получать те, чей страховой стаж «стартует» от пяти лет (на данный момент «минималка» — 1 854 гривны, то есть, в 10 раз меньше, чем «максималка»).

В Украине пенсионный возраст женщин и у мужчин уже сравнялся — на заслуженный отдых можно выходить в 60 лет. Естественно, есть исключения, касающиеся ряда категорий граждан, условия работы которых позволяют выходить на пенсию раньше.

В течение нескольких лет будет расти и страховой стаж, позволяющий выходить на пенсию в 60 лет:

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 — не менее 28 лет;

с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 — не менее 29 лет;

с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 — не менее 30 лет;

с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 — не менее 31 года;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 — не менее 32 лет;

с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 — не менее 33 лет;

с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 — не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 — не менее 35 лет.

С 1 сентября в Украине может измениться процедура доставки выплат пенсионерам, которые не оформили банковскую карточку. Однако, к этому, по мнению заместителя гендиректора «Укрпошты» Дмитрия Полищука, не готовы ни пенсионеры, ни сами банки.

В Украине пенсионерам готовят дополнительные выплаты в размере 400 гривен, при этом такие ежемесячные надбавки ожидают только категории граждан, у которых есть достаточный страховой стаж, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.