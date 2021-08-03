В августе украинцы получат дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня Независимости 24 августа. Понедельник, 23 августа переносится на субботу, 28 августа. Украинцы будут отдыхать 4 дня подряд — с 21 по 24 августа.
Еще важные праздники будут отмечаться в августе?Рабочие и выходные дни в августе 2021
В августе будет 21 рабочий и 10 выходных дней. Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.Календарь праздников в августе 2021
- 1 августа День инкассатора
- 1 августа День клоуна, День приютов собак
- 1 августа День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
- 2 августа День аэромобильных войск
- 3 августа День арбуза
- 4 августа День полиции
- 4 августа День рождения шампанского
- 4 августа День спелеолога
- 5 августа Международный день светофора
- 6 августа Международный день борьбы за запрещение ядерного оружия
- 7 августа День холостяка
- 8 августа День войск связи Вооруженных Сил Украины
- 8 августа День работников ветеринарной медицины
- 8 августа День строителя
- 8 августа Международный день альпинизма
- 8 августа Всемирный день кошек
- 9 августа Международный день коренных народов мира
- 10 августа День лени
- 12 августа Международный день молодежи
- 12 августа Всемирный день слонов
- 13 августа Международный день левшей
- 14 августа Всемирный день ящериц
- 15 августа День археолога
- 15 августа День памяти Виктора Цоя
- 19 августа День пасечника
- 19 августа Всемирный день гуманитарной помощи
- 19 августа Всемирный День Фотографии
- 20 августа Всемирный день лени
- 21 августа Всемирный день бездомных животных
- 21 августа Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
- 21 августа Международный день без косметики и макияжа
- 23 августа День Государственного Флага Украины
- 24 августа День Независимости Украины
- 24 августа Международный день странной музыки
- 28 августа День авиации Украины
- 28 августа День дальнобойщика
- 29 августа День шахтера
- 29 августа Международный день действий против ядерных испытаний