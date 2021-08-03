В августе украинцы получат дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня Независимости 24 августа. Понедельник, 23 августа переносится на субботу, 28 августа. Украинцы будут отдыхать 4 дня подряд — с 21 по 24 августа.

Еще важные праздники будут отмечаться в августе?Рабочие и выходные дни в августе 2021

В августе будет 21 рабочий и 10 выходных дней. Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.Календарь праздников в августе 2021

1 августа День инкассатора

1 августа День клоуна, День приютов собак

1 августа День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

2 августа День аэромобильных войск

3 августа День арбуза

4 августа День полиции

4 августа День рождения шампанского

4 августа День спелеолога

5 августа Международный день светофора

6 августа Международный день борьбы за запрещение ядерного оружия

7 августа День холостяка

8 августа День войск связи Вооруженных Сил Украины

8 августа День работников ветеринарной медицины

8 августа День строителя

8 августа Международный день альпинизма

8 августа Всемирный день кошек

9 августа Международный день коренных народов мира

10 августа День лени

12 августа Международный день молодежи

12 августа Всемирный день слонов

13 августа Международный день левшей

14 августа Всемирный день ящериц

15 августа День археолога

15 августа День памяти Виктора Цоя

19 августа День пасечника

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи

19 августа Всемирный День Фотографии

20 августа Всемирный день лени

21 августа Всемирный день бездомных животных

21 августа Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

21 августа Международный день без косметики и макияжа

23 августа День Государственного Флага Украины

24 августа День Независимости Украины

24 августа Международный день странной музыки

28 августа День авиации Украины

28 августа День дальнобойщика

29 августа День шахтера

29 августа Международный день действий против ядерных испытаний