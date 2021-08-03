США и Иран прекратили переговоры об обмене заключенными. В срыве договоренности Тегеран обвинил американскую сторону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Nournews. По словам осведомленного источника, ранее Иран отказался от собственного предложения обмена по принципу "всех иранских заключенных на всех американских" в гуманитарных целях. "Он был подготовлен отдельным соглашением по обмену", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что теперь Иран полностью снимает с повестки дня вопрос обмена заключенными с США. "У Тегерана больше нет стимулов продолжать этот процесс", — уточнил источник, отметив, что отказ вызван позицией правительства президента США Джо Байдена. Напомним, в конце апреля США и Иран обрабатывали возможность обмена заключенными. Отметим, в конце 2019 США и Иран при посредничестве Швейцарии провели обмен заключенными.