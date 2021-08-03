Правительство до 24 августа должен определить размер тарифов на электроэнергию для различных слоев населения. На Банковой обещают, что резкого роста тарифов на свет в Украине не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова. "Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих, его не будет вообще. Это принципиальная позиция Зеленского. Есть слои населения, для которых они и сейчас великоваты. Это решение Совета нацбезопасности и обороны", — сказал он. По словам Никифорова, сейчас Кабинет министров на НКРЕКП прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на свет для населения в Украине. "Ко Дню независимости увидим, кто и сколько должен платить. Резкого роста тарифов мы не увидим", — добавил пресс-секретарь президента. Брифинг пресс-секретаря Президента Украины Сергея Никифорова. Брифинг пресс-секретаря Президента Украины Сергея Никифорова. Posted by Офис Президента Украины on Tuesday, August 3, 2021 Напомним, Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию. Повышение тарифов перенесли на осень.