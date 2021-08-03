У серпні 2021 на українців чекає багато вихідних днів поспіль завдяки святкуванню Дня Незалежності України, яке цього року буде у вівторок. Таким чином нас чекає чотири дні для відпочинку, один з яких доведеться відпрацювати.Скільки вихідних, робочих днів буде в серпні, які важливі свята ми будемо відзначати наприкінці літа?

Скільки буде вихідних і робочих днів у серпні 2021

Всього в місяці буде 31 день, з яких 21 робочий і 10 — вихідних. Відпочивати ми будемо з 21 по 24 серпня, але 23-е число відпрацюємо в суботу, 28-го.Вихідними в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число. Найважливіші свята в серпні

Українці традиційно наприкінці літа відсвяткують Три Спаса — Медовий (Маковій), Яблучний і Горіховий (Хлібний). У православній церкві ці дні пов’язані з початком Успенського посту, Преображенням Господнім і Успінням Пресвятої Богородиці.

Звичайно ж головною подією серпня стане святкування 30-річчя з Дня Незалежності України, 24 серпня, якому передуватиме День Державного Прапора України 23 серпня.

Всі свята серпня 2021 1 серпня — День інкасатора; День Повітряних сил Збройних сил України 2 серпня — Ільїн день; День аеромобільних військ 5 серпня — Міжнародний день світлофора 8 серпня — День військ зв’язку Збройних сил України; День працівників ветеринарної медицини; День будівельника 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу 12 серпня — Міжнародний день молоді 14 серпня — Медовий спас; Початок Успенського посту 15 серпня — День археолога 19 серпня — Яблучний спас; Преображення Господнє; День пасічника 23 серпня — День Державного Прапора України 24 серпня — День Незалежності України 27 серпня — закінчення Успенського посту 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці; День авіації України; День далекобійника 29 серпня — Горіховий (Хлібний) Спас; День шахтаря.

