Международный валютный фонд выделит Украине 2,7 миллиарда долларов США.

Об этом в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора в МВФ от украинского государства Владислав Рашкован:

«Вечером 2 августа управленческие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ (специальных прав заимствования, — ред.) на $650 млрд, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более $2,7 млрд».

На сайде фонда говорится, что распределение вступит в силу 23 августа 2021 года. Вновь созданные СПЗ будут зачислены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в МВФ. Около $275 млрд из нового распределения пойдут на развивающиеся рынки и страны, включая с низкими доходами.

Как сообщалось ранее, после разрешения продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключили 3277 земельных договоров. По состоянию на 1 августа площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5927,1 га.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко обнародовал список документов, которые необходимы для продажи земли.

Как сообщалось ранее, решить вопрос, продавать ли землю иностранцам, должны сами украинцы в ходе референдума. Опросы уже показывают, что украинцы не поддерживают идею предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. 79% опрошенных выступают против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли.