В Киевском апелляционном суде заявили о случаях рассылки фейковых повесток по вызовам в суд. Сообщения поступают на электронную почту якобы от имени самого учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда. Указано, что письма поступают с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда. Так, инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда. Сама же спам-рассылка содержит вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением. Апелляционный суд обратился к гражданам с просьбой быть бдительными и не открывать вложения писем, которых накануне не ожидалось. Также суд обращает внимание, что единственная официальная электронный адрес, от имени которой могут поступать сообщения — это [email protected] Сейчас апелляционный суд выясняет ситуацию и планирует обратиться в милицию с запросом об установлении организаторов фейковых рассылки.