Во вторник, 3 августа, в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили, что в ближайшие часы в регионе прогнозируется гроза и сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). "В ближайший час с сохранением до конца дня 3 августа гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м / с", — говорится в сообщении. Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня. Кроме того, синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на август.