В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19, на фоне этого карантин в стране продлили до 31 августа. О локдауне пока речь не идет, но отдельные чиновники предупреждают, скорее всего он будет и коснется тех, кто отказывается проходить вакцинацию.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

«Речь идет об использовании внутреннего «ковидного» сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія. Благодаря ему у нас получится уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан», – отмечал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Такую же информацию подтвердил и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, новые ограничения будут внедрять только для невакцинированных граждан:

«Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей. По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением».

Отметим, сейчас во многих странах действуют ограничения для невакцинированных. К примеру, в Израиле, где привились больше трех четвертей взрослых, власти обязательную вакцинацию не вводили. Однако для невакцинированных подготовили ограничения на посещение общественных мест: баров, ресторанов, музеев, театров, отелей и спортивных заведений и мероприятий.

В Греции преподавателям, которые отказываются от вакцинации, будут сокращать заработную плату. Сотрудники также могут столкнуться с потерей баллов в системе гражданской службы, что отразится на их перспективе продвижения по службе или трудоустройстве.

В Италии с 6 августа невакцинированные не смогут посещать массовые мероприятия, бары, кафе, фитнес-клубы, бассейны, парки развлечений и так далее. А в случае нарушения этого правила им придется заплатить штраф от 400 до 1000 евро.

С 1 августа аналогичное правило действует и в Саудовской Аравии.

О карантинных ограничениях для непривитых недавно заявили в Германии. А в США государственные служащие, которые не сделали прививку, будут должны носить маску на работе и несколько раз в неделю сдавать ПЦР-тесты.

Власти Казахстана обязали привиться всех сотрудников магазинов, кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Людей, которые откажутся, просто отстранят от работы.

А во Франции прививку должны сделать врачи, сотрудники домов престарелых, а также соцработники. В противном случае они также рискуют потерять работу.

Но еще категоричнее поступили на Филиппинах. Президент Родриго Дутерте пригрозил лишением свободы тем, кто отказывается от вакцинации, а также назвал их вредителями и посоветовал покинуть страну.

Как сообщалось ранее, Украина может ввести ряд ограничений для граждан, которые по работе контактируют с большим количеством людей, но при этом отказываются вакцинироваться.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором говорится о лабораторном происхождении COVID-19.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сравнил штамм коронавируса Дельта с ветряной оспой. Ученые сравнили степень заразности. Оказалось, что новая вариация COVID-19 может вызвать более тяжелое течение заболевания.