В Житомирской области полицейские задержали жителя села Троянов, которого подозревают в убийстве отца. Убегая с места убийства, мужчина еще и рисковал жизнью двух своих дочерей, совершив ДТП.

Подробности сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

30 июля в полицию поступило сообщение о смерти от полученных телесных повреждений 49-летнего мужчины. На месте происшествия следователи нашли тело мужчины, которое спрятали в овощах за хозяйственными постройками.

«Полицейские начали первоочередные действия для установления обстоятельств убийства, — рассказывает начальник отдела полиции №1 Владимир Богаткова. — На момент нашего прибытия во дворе находился старший из сыновей погибшего (с явными признаками алкогольного опьянения) и двое его дочерей в возрасте 8 и 7 лет. Также подошел и младший брат, житель этого же села, который немного прояснил ситуацию», — говорится в сообщении полиции.

Оказалось, в районе 4 утра в его дом прибежали племянницы и рассказали, что папа совершил ДТП. Девочки тоже были в машине и получили ушибы. Мужчина нашел старшего брата на одной из улиц села. Он находился в нетрезвом виде возле разбитого автомобиля. Младший сын убитого отвел детей в дом своих родителей, где проживает также и старший брат, и там узнал от детей, что дедушка якобы спит в огороде.

Но в огороде он нашел своего отца мертвым. Экспертиза показала, что его смерть была насильственной. По подозрению в нанесении телесных повреждений задержали 27-летнего сына погибшего.

Следователи отмечают, что в доме находились отец и сын, а под их наблюдением — двое детей, ведь мать девочек проживает в другом месте и попросила временно присмотреть за детьми. В какой-то момент между мужчинами, которые выпивали, возник конфликт, который перерос в драку, и сын убил отца. Спрятав его тело в овощах, он взял детей и попытался уехать, но поскольку водить он не умел, почти сразу попал в аварию — врезался в электроопору.



В Житомире Богунский районный суд продлил меру пресечения «житомирском стрелку» Анатолию Захаренко, которого обвиняют в убийстве семи человек в мае 2020 года. Мужчина будет находиться под стражей.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июня в селе Грубское Житомирской области неизвестный расстрелял семейную пару.