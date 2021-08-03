Не так давно министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца августа будут вакцинированы 10 миллионов украинцев. С ним не согласен системный аналитик Евгений Истребин, который поясняет, что врачи смогут максимум уколоть 8,5 миллионов человек и затем показатели суточной вакцинации резко упадут, ведь просто будет не хватать препаратов.
У себя в Facebook он пишет, что в дальнейший темп суточных вакцинаций при нынешних раскладах упадет с текущих 117 тысяч в сутки ( 7-дневная средняя ) до 85-92 тысяч в среднем в день.
Он напомнил, что сейчас в Украине используют вакцину 4 видов (они не взаимозаменяемые). AstraZeneca
Всего в Украине — 1,726 млн.
1 дозу получили — 826 тыс чел
2 дозу получили — 722 тыс человек.
Свободно сейчас — 142 тыс., но 140 тыс идет в резерв для тех, кто уже получил 1 дозу, поэтому свободных доз всего 2 тысячи. Pfizer
Всего в Украине — 2 524 860
1 дозу получили — 1,288 млн
2 дозу получили — 725 тыс чел.
На остатке сейчас — 510 тысяч, но на вторую дозу надо 563 тысяч, то есть не хватает уже 53 тысяч доз (но ждем поставок).Moderna
Всего в Украине — 2142900
1 дозу получили — 441 тыс.чел
2 дозу получили — 0,35 тыс чел
На остатке 1,701 млн доз. Под бронью для людей которые получили 1 дозу — 441 тыс. Свободные без брони — 1,260 млн. Можно использовать для первой дозы (50%, вторая половина на бронь для второй прививки ) — 630 тыс.CoronaVac
Всего в Украине — 5,677 млн
1. Дозу получили — 1,076 млн
2 дозу получили — 640 тыс
На остатке — 3,960 млн. Бронь — 436 тыс. доз. Свободно без брони — 3,524 млн. Можно использовать для 1 дозы — 1,726 млн.
«Исходя из имеющихся вводных можно посчитать, сколько можно делать вакцинаций 1 и 2 дозы в день до конца месяца:
По 1 дозе:
Астразенека — 0
Пфайзер — 0
Модерна — ( всего 630 тыс , в день — 21 тыс)
КоронаВак — (всего 1,726 млн, то есть в день, можно использовать овердофига …но вот тут если посмотреть на график, окажется что в день кололи всего по 17 тыс в среднем. Да, можно поднять цифры. Но для этого надо приложить усилия). Итого до конца месяца будут делать 34 тыс первых доз», — отмечет эксперт.
Он также отмечает, что выводил средний темп прививок до конца августа: «Да, сейчас Модерны колют 1 дозы по 40 тысяч в день. Но через 15 дней, она просто закончится, и темп упадет до нуля. Оставшаяся вакцина уйдет на вторую прививку».
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