Великобритания отреагировала на смерть "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве. Посол в Украине Мелинда Симмонс призвала установить факты по этому делу как можно быстрее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Симмонс. Она отметила быструю реакцию правоохранительных органов Украины. "С ужасом узнала о смерти Виталия Шишова сегодня утром. Мои мысли сейчас с его семьей, друзьями и коллегами. Я поздравляю быструю реакцию правоохранительных органов Украины и надеюсь, что они смогут установить факты по этому делу как можно скорее", — отметила посол. Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся. Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева. Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий — сокрытие умышленного убийства. В США уже заявили, что рассчитывают на полноценное и тщательное расследование причин и обстоятельств смерти Шишова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.