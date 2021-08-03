В Министерстве образования и науки Украины пока не видят перспектив возвращения к дистанционному образованию. Но из-за распространения штамма "Дельта" такая вероятность существует. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра образования министра образования и науки Сергея Шкарлета изданию "Слово и дело". Отвечая на вопрос о перспективах возвращения дистанционное образование с сентября 2021, Шкарлет сказал: "По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив нет". В то же время он напомнил, что осень связана с похолоданием, а в межсезонье всегда растет количество заболеваний. "Не только на ковид, но и на обычные острые респираторные болезни. Это — первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение дистанционное образование — это распространение штамма" Дельта ", всех остальных новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае ", — добавил он. Шкарлет напомнил, что сегодня норма, инициированная Министерством здравоохранения, при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах. Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, абсолютное большинство родителей учеников в Украине (65%) выступают против дистанционного образования, поскольку эта форма привела к снижению уровня успеваемости детей.