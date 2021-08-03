За главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым, который был найден мертвым в Киеве, следили.

Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусского дома».

«О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия», — говорится в сообщении организации.

Там также напомнили, что Виталий Шишов стоял у истоков создания Беларуского Дома в Украине и являлся главой организации. Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после того, как он вышел на гомельские протесты и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Как сообщалось ранее, Виталий Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков неподалеку от места его проживания.

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